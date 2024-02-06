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HABERLER Osman Bey’in hedefinde Kite Kalesi var

Osman Bey’in hedefinde Kite Kalesi var

GİRİŞ TARİHİ:  06.02.2024, 21:44 GÜNCELLEME TARİHİ:  07 Şubat 2024 Çarşamba, 00:22
Osman Bey’in hedefinde Kite Kalesi var

Osman Bey, Yakup Bey'i vuranların Türkler'in arasını açmak istediğinin farkındadır. Osman Bey, Yakup Bey'i kimin vurduğunu bulabilecek midir? Osman Bey'in yeni iki düşmanı vardır artık. Biri Taceddin Noyan diğeri ise Roma'nın Celladı! Osman Bey, Tekfurlar'ın da bunu fırsat bilerek kendisine başkaldıracağının farkındadır.

Osman Bey'in yeni hedefi Kite Kalesi'dir! Osman Bey, Kite'nin fethi için nasıl bir strateji belirleyecektir? Malhun Hatun'un gördüğü bir rüya kafasını karıştırmıştır. Hac yoluna çıkıp çıkmamak konusunda kararsızdır. Malhun Hatun ne yapacaktır?

Saadet Hatun, Bala Hatun'dan hellalik ister. Saadet Hatun duygularında samimi midir? Germiyan ve Kayı arasındaki buzlar eriyecek midir? Gonca'nın çaşıtlık ettiğini öğrenen Alaeddin Bey çok öfkelidir. Gonca ile yüzleşmelerinde ona oldukça ağır konuşur. Gonca ve Alaeddin'i neler beklemektedir?

Orhan Bey, kendilerine sığınan Elçim Hatun'la birlikte vazifededir. Elçim'in babasının akıbeti ne olmuştur? Elçim ve Orhan'ı gören Holofira büyük bir hayal kırıklığı yaşarken Orhan ona hakikati anlatabilecek midir?

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