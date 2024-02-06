Zirvede kapattı, zirvede başladı

2023’ün şampiyonu “atv dijital” 2024’te de birinci!

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla en iyi yerli dizileri, muhteşem programları, benzersiz filmleri izleyicisiyle buluşturan atv, dijitalde de liderliğini sürdürüyor. Dijital yıldızı atv, Gemius verilerine göre Ocak ayında TV kanallarının web ve mobil uygulamaları arasında 16 kategoride birinci oldu. Gemius verilerine göre atv.com.tr stream metriğinde "RU", "Views", "Visits", "Reach", "Duplication On Any Media", "Audience Share", web metriğinde "Views Per Real User" uygulamada "RU", "Views", "Visits", "Views Per Real User", "Time", "Duplication On Any Media", "Relative Share of Time", "Average Time Viewed", "Avarage Minute Rating" kategorilerinde birinci oldu.

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Dizi, program ve haberlerden en hızlı şekilde haberdar olmak isteyenlerin tercihi olan atv.com.tr, en güncel içerikleri kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Dizi ve programlardan öne çıkan detaylar, özel görüntüler de atv'nin resmi sitesinde yer alıyor.

Dijitalde gösterdiği performansla yıllardır dikkat çeken atv, hem web sitesi hem de mobil uygulamasıyla atv canlı yayın izleme imkanını sunmaya devam ediyor.

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