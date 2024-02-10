Kardeşlerim 115. Bölümde neler yaşandı?

Yapımcılığını NGM'nin,yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"in 115. bölümünde yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, geçen haftaki bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.

115. Bölümde neler oldu?

Aybike, çaresizlikle yaptığı hata yüzünden, hapse düşme korkusuyla karşı karşıya kalırken, Orhanlar da onu kurtarabilmek için bir çözüm aradı. İzlediği görüntüyle, Şevval hakkındaki gerçekleri öğrenen Tolga, büyük bir açmaza girdi. Gülten tarafından köşeye sıkıştırılan Akif'in, altta kalmaya hiç niyeti yoktu. Ömer ile Oğulcan ise aldıkları şaşırtıcı karar sonucunda, evin üzerindeki borcu kaldırabilmek için, canla başla çalışmaya başladı. Berk ile Ayla arasındaki ipler, Gökhan yüzünden iyice gerilirken, Aybike'nin ayağına bu sefer hiç beklemediği bir fırsat geldi. Akif, Gülten'i oyuna getirip hapishaneye gönderdi. Gülten ise Akif'ten intikam almak için sildim dediği görüntüleri Ömer'e gönderdi. Akif, kargoyu engellemek için harekete geçse de görüntüler Ömer'in elinde geçti. Peki Ömer görüntüleri izleyip tüm gerçeği ve annesinin ölümü hakkında saklananları öğrenebilecek mi?

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

Kardeşlerim 115. Bölüm izle!