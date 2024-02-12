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HABERLER Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Elşən Orucov sürprizi

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Elşən Orucov sürprizi

GİRİŞ TARİHİ:  12.02.2024, 11:36 GÜNCELLEME TARİHİ:  12 Şubat 2024 Pazartesi, 12:10
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Elşən Orucov sürprizi

atv’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’a Azerbaycanlı ünlü oyuncu Elşən Orucov dahil oldu.

Başarılı oyuncu dizide Gardaşov'un (Ozan Akbaba) Romanya'da gizli bir merkezde tutulan kardeşi Reşad karakterine hayat verecek. 13 Şubat Salı günü yayınlanacak bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak oyuncu, Azerbaycan'da birçok önemli projede yer aldı.

Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizinin senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in kaleme alıyor. Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam Salı saat 20.00'de atv ekranlarında.

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