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HABERLER Malhun Hatun’un vazifesi

Malhun Hatun’un vazifesi

GİRİŞ TARİHİ:  14.02.2024, 23:23
Malhun Hatun’un vazifesi

‘Kuruluş Osman’ın 148. Bölümünde Malhun Hatun, Hac yolculuğuna çıkmadan önce tüm ailesiyle vedalaştı ancak Osman Bey, Malhun Hatun’a yeni bir vazife verdi.

Kuruluş Osman'ın 148. Bölümünde Osman Bey, Malhun Hatun'un Hacca gitmeyeceğini, Hacca gider gibi görünüp Türkmen Bey'lerine gideceğini söyledi. "Onlara benim ardımda durmalarını söyleyeceksin. Sönmeye yüz tüten gaza ataşını sen harlayacaksın. Onlar da devlet anayı karşılarında görünce vaziyetin ciddiyetini anlayacaklar." şeklinde konuşan Osman Bey, bu görevin gizli tutulacağını, ordunun gizli gizli kurulacağını ve böylelikle Malhun Hatun'un hayatının güvende olacağını söyledi. Osman Bey, bu yolculukta Malhun Hatun'u Konur Bey'e emanet ederken, Malhun Hatun ise vazifesini mutlulukla kabul etti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 148. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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