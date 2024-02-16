canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
13

BİLDİRİMLER

  • Aldatmak

    Aldatmak

    YENİ FRAGMAN
  • Kardeşlerim

    Kardeşlerim

    YENİ FRAGMAN
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

    YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri

    Kahvaltı Haberleri

    YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

    Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

    YENİ BÖLÜM
  • Aldatmak

    Aldatmak

    YENİ BÖLÜM
  • Ateş Kuşları - 2. Fragman

    Ateş Kuşları

    YENİ FRAGMAN
  • Ateş Kuşları

    Ateş Kuşları

    YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber

    atv Ana Haber

    YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da

    Esra Erol'da

    YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane

    Mutfak Bahane

    YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası

    atv Gün Ortası

    YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

    YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER atv’nin yeni dizisi “Yaban Çiçekleri”nden ilk kare!

atv’nin yeni dizisi “Yaban Çiçekleri”nden ilk kare!

GİRİŞ TARİHİ:  16.02.2024, 12:17
atv’nin yeni dizisi “Yaban Çiçekleri”nden ilk kare!

“Yarım kalan bir aşk hikayesi her şeye rağmen yeniden yazılabilir mi?”

atv'nin yeni dizisi "Yaban Çiçekleri" geçtiğimiz gün sete çıktı. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmenliğini Zeynep Günay'ın yaptığı dizinin başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora paylaşıyor. Duygu yüklü bir aşk hikayesini anlatacak olan dizinin ilk karesi başrol oyuncularından geldi. Klaket ile poz veren ikilinin sıcak ve samimi kareleri göz doldurdu.

İstanbul'da başlayan ve Ayvalık'ta devam edecek olan dizi aşka, hayata ve yeni başlangıçlara dair yüreklere dokunacak. "Yaban Çiçekleri"nin konusu ise şöyle; "Daha iki küçük çocukken başlamıştı Kılıç ve Ela'nın hikayesi… Aşk, onlar için yürünecek uzun bir yoldu. Ama geriye, en geriye doğru... Yarım kalmış̧ bazı hikayeler, söylenecek sözleri kalmadığı için değil; eksik satırları, eksik fotoğrafları tamamlanmayı beklediği için yarımdı. Şimdi bu masum kalpler, aynı heyecanla hayat dolu bu aşk hikayesini yeniden yazabilecekler mi?"

Kadrosu ve hikayesi ile şimdiden büyük merak yaratan Yaban Çiçekleri yakında atv'de…

DİĞER HABERLER

ARAMA

CANLI YAYIN