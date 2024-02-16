atv’nin yeni dizisi “Yaban Çiçekleri”nden ilk kare!

“Yarım kalan bir aşk hikayesi her şeye rağmen yeniden yazılabilir mi?”

atv'nin yeni dizisi "Yaban Çiçekleri" geçtiğimiz gün sete çıktı. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmenliğini Zeynep Günay'ın yaptığı dizinin başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora paylaşıyor. Duygu yüklü bir aşk hikayesini anlatacak olan dizinin ilk karesi başrol oyuncularından geldi. Klaket ile poz veren ikilinin sıcak ve samimi kareleri göz doldurdu.

İstanbul'da başlayan ve Ayvalık'ta devam edecek olan dizi aşka, hayata ve yeni başlangıçlara dair yüreklere dokunacak. "Yaban Çiçekleri"nin konusu ise şöyle; "Daha iki küçük çocukken başlamıştı Kılıç ve Ela'nın hikayesi… Aşk, onlar için yürünecek uzun bir yoldu. Ama geriye, en geriye doğru... Yarım kalmış̧ bazı hikayeler, söylenecek sözleri kalmadığı için değil; eksik satırları, eksik fotoğrafları tamamlanmayı beklediği için yarımdı. Şimdi bu masum kalpler, aynı heyecanla hayat dolu bu aşk hikayesini yeniden yazabilecekler mi?"

Kadrosu ve hikayesi ile şimdiden büyük merak yaratan Yaban Çiçekleri yakında atv'de…