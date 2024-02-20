Bayram Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır? Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor

Bayram namazı hakkında tüm bilinmeyenleri Nihat Hatipoğlu cevaplıyor. Hemen şimdi okuyun.

atv ekranında İslam dini ile ilgili tüm soruları en geniş şekilde açıklayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bayram namazı ilgili gelen sorulara yanıt verdi.

Bayram Namazı kaç rekattır?

Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınan bayram namazı hakkında merak edilenleri aktaran Nihat Hatipoğlu bayram namazı hakkında neler söyledi? İki rekattan oluşan bayram namazında önce namaz kılınıp ardından hutbe okunur. Hanefilere göre vacip, Şafiilere göre ise sünnettir.

Bayram Namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı kılmanın sünnet veya vacip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bayram namazının nasıl kılındığını detayları ile anlattı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Birinci rekatta ilk olarak cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve 'Niyet ettim, Allah rızası için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum imama' diye niyet eder. Ardından imam 'Allahü Ekber' deyip eller yukarıya kaldırınca, cemaat de 'Allahü Ekber' diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar. İmam ve cemaat gizlice 'Subhaneke'yi okur. Ardından üç kere tekbir alınır. Bu esnada imam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice 'Allahü Ekber' diyerek ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağı salıverir. Üçüncüsünden sonra ise eller göbek altına bağlanır. Bundan sonra imam gizlice 'eüzü besmele' çekip açıkta Fatiha ve bir sure okur. Bu sırada cemaat bir şey okumaz, imamı dinler. Rüku ve secdeler yapılarak ikinci rekat için ayağa kalkılır, eller bağlanır" ifadelerini kullandı.

İkinci rekatın nasıl kılınacağını da aktaran Nihat Hatipoğlu, "İkinci rekatta imam gizlice besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat ise içinden; birinci rekatta olduğu gibi üç kere tekbir alır ve eller bağlanmadan dördüncü tekbir getirilerek rükuya varılır. Sonra da secdeler yapılarak oturulur. Oturuşta imam ve cemaat 'Ettehiyyatü, Allahümme Barik ve Rabbena Atina' dualarını okuyarak önce sağa sonra sola selam verip namazı bitirirler" dedi.

Ekranların sevilen programlarına imza atan Nihat Hatipoğlu tüm bölümler ile akıllardaki soru işaretlerini siliyor. Nihat Hatipoğlu haftanın üç günü atv izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.