Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı 7 Nisan Pazar 21.00'de!

Turkcell Süper Kupa'da final heyecanı Şanlıurfa'da yaşanacak. Karşılaşma, Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile kupa şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak!

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin tarihini ve yerini açıkladı! Yapılan açıklamaya göre İstanbul'un iki devi kozlarını bu kez Şanlıurfa'da paylaşacak.

2022-2023 sezonunda Süper Lig'i zirvede tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Süper Kupa için karşı karşıya gelecek.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama;

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.