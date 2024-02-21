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HABERLER Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı 7 Nisan Pazar 21.00'de!

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı 7 Nisan Pazar 21.00'de!

GİRİŞ TARİHİ:  21.02.2024, 17:44
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı 7 Nisan Pazar 21.00'de!

Turkcell Süper Kupa'da final heyecanı Şanlıurfa'da yaşanacak. Karşılaşma, Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile kupa şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak!

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin tarihini ve yerini açıkladı! Yapılan açıklamaya göre İstanbul'un iki devi kozlarını bu kez Şanlıurfa'da paylaşacak.

2022-2023 sezonunda Süper Lig'i zirvede tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Süper Kupa için karşı karşıya gelecek.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama;

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.

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