Nurgül Yeşilçay Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

Nurgül Yeşilçay hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Nurgül Yeşilçay biyografisini detaylı okuyun!

Oynadığı yapımlar ile dikkat çeken isimlerden olan Nurgül Yeşilçay, atv ekranlarında canlandırdığı 'Bahar Karadağ' karakteri ile üne kavuştu. Peki, dizi, film ve tiyatro oyuncusu Nurgül Yeşilçay kimdir? Nurgül Yeşilçay 'ın hayatı ile ilgili tüm bilgiler burada!

Nurgül Yeşilçay kimdir, nereli, kaç yaşında?

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Afyonkarahisarlı olan isim çocukluk yıllarını İzmir'de geçirdi. Dizi, film ve tiyatro oyuncusu Nurgül Yeşilçay, şu sıralar 47 yaşındadır.

Nurgül Yeşilçay hangi üniversite mezunu?

Ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamlayan oyuncu, 2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında bir dizide rol alarak sektörün tanınan simaları arasına katıldı.

Nurgül Yeşilçay evli mi?

Bir evlilik yapan Nurgül Yeşilçay'ın 22 Mayıs 2005 doğumlu Osman Nejat adında bir oğlu var. Osman Nejat, şu sıralar 18 yaşındadır.

Nurgül Yeşilçay'ın geçmiş dizi ve programları nelerdir?

Üniversite yıllarında oyuncu olarak başladığı kariyerindeki asıl ününü 2002 yılında rol aldığı atv'nin unutulmaz dizisi 'Asmalı Konak' ile kazandı. Nurgül Yeşilçay, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Asmalı Konak dizisinde Bahar Karadağ rolüyle dikkat çekti. Oynadığı filmler ile izleyicinin beğenisini kazanan oyuncu, birçok ödül aldı.

Nurgül Yeşilçay, rol aldığı dizi ve filmler ile başarılı işlere imza atmaya devam ediyor.