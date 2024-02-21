canli-yayin
CANLI YAYIN
Mutfak Bahane
13

BİLDİRİMLER

  • Ateş Kuşları - 2. Fragman

    Ateş Kuşları

    YENİ FRAGMAN
  • Ateş Kuşları

    Ateş Kuşları

    YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak - 2. Fragman

    Aldatmak

    YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak

    Aldatmak

    YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası

    atv Gün Ortası

    YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

    YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri

    Kahvaltı Haberleri

    YENİ BÖLÜM
  • Ben Bu Cihana Sığmazam

    Ben Bu Cihana Sığmazam

    YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman - 2. Fragman

    Kuruluş Osman

    YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman

    Kuruluş Osman

    YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber

    atv Ana Haber

    YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da

    Esra Erol'da

    YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane

    Mutfak Bahane

    YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Nurgül Yeşilçay Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

Nurgül Yeşilçay Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

GİRİŞ TARİHİ:  21.02.2024, 11:48
Nurgül Yeşilçay Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

Nurgül Yeşilçay hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Nurgül Yeşilçay biyografisini detaylı okuyun!

Oynadığı yapımlar ile dikkat çeken isimlerden olan Nurgül Yeşilçay, atv ekranlarında canlandırdığı 'Bahar Karadağ' karakteri ile üne kavuştu. Peki, dizi, film ve tiyatro oyuncusu Nurgül Yeşilçay kimdir? Nurgül Yeşilçay 'ın hayatı ile ilgili tüm bilgiler burada!

Nurgül Yeşilçay kimdir, nereli, kaç yaşında?

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Afyonkarahisarlı olan isim çocukluk yıllarını İzmir'de geçirdi. Dizi, film ve tiyatro oyuncusu Nurgül Yeşilçay, şu sıralar 47 yaşındadır.

Nurgül Yeşilçay hangi üniversite mezunu?

Ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamlayan oyuncu, 2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında bir dizide rol alarak sektörün tanınan simaları arasına katıldı.

Nurgül Yeşilçay evli mi?

Bir evlilik yapan Nurgül Yeşilçay'ın 22 Mayıs 2005 doğumlu Osman Nejat adında bir oğlu var. Osman Nejat, şu sıralar 18 yaşındadır.

Nurgül Yeşilçay'ın geçmiş dizi ve programları nelerdir?

Üniversite yıllarında oyuncu olarak başladığı kariyerindeki asıl ününü 2002 yılında rol aldığı atv'nin unutulmaz dizisi 'Asmalı Konak' ile kazandı. Nurgül Yeşilçay, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Asmalı Konak dizisinde Bahar Karadağ rolüyle dikkat çekti. Oynadığı filmler ile izleyicinin beğenisini kazanan oyuncu, birçok ödül aldı.

Nurgül Yeşilçay, rol aldığı dizi ve filmler ile başarılı işlere imza atmaya devam ediyor.

DİĞER HABERLER

ARAMA

CANLI YAYIN