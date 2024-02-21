Osman Bey, Taceddin Noyan’ın cezasını kesti

“Nizam-ı alem davası için her daim savaşacağız!”

'Kuruluş Osman'ın 149. Bölümünde Taceddin Noyan'ı otağında gafil avlayan Osman Bey, Noyan'ın cezasını kesti.

Kuruluş Osman'ın 149. Bölümünde Osman Bey, Taceddin Noyan'ın ordusu hareket etmeden onları karargâhta vurma kararı alıp alpları ve bacıyanları yanında getirerek tüm önlemlerini aldı. Taceddin Noyan'ı otağında gafil avlayan Osman Bey, "Onca şey ettin ama pusatım altında yok olacaksın. Sizler yok olacaksınız dedikçe biz her daim var olacağız. Sizin mülkleriniz Allah'ın izniyle bizim olacak. Sizin zalimlik saltanatınız yerle yeksan olacak. Ektiğiniz fitneleri bir bir ezip bu devleti kuracağız. O çınar ki, ağır ağır, yavaş yavaş yükselecek… O düşün ardındaki kimse yok olmayacak ama sen ve senin gibiler hepiniz yok olacaksınız!" diyerek Taceddin Noyan'ın cezasını tek hamlede kesti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 149. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.