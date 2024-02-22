Kayı’nın Bayındır Bey’i şehadete yürüdü

‘Kuruluş Osman’ın 149. Bölümünde Bayındır Bey’in Roma’nın celladı İmren Tegin tarafından şehit edilmesi bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 149. Bölümünde İmren Tegin, son kayı ölene kadar durmayacağını öne sürerek Osman Bey'e vergi vermeyi reddetti. Bayındır Bey'le karşı karşıya gelen İmren Tegin, "Osman'a vergi yerine senin cesedini göndereceğim." diyerek Bayındır Bey'e saldırdı. "Vuslatı şehadet olanı hangi pusatla korkutursun?" şeklinde karşılık veren Bayındır Bey, İmren Tegin'in saldırısı sonucunda ağır yaralandı. Osman Bey'e savaş açan İmren Tegin, gözdağı vermek için kanlar içindeki Bayındır'ı Yenişehir'e bir sandık içinde götürdü. Bayındır Bey son sözlerini Osman Bey'in dizinde hareketsiz yatarak söyledi: "Çavundur olarak geldim, Kayı olarak göçerim. Sayende bu bedeni dimdik Hakk'a teslim ederim. Hakkını helal edesin." Kelime-i şehadet getirerek Hakk'ın rahmetine kavuşan Bayındır Bey'in son sözleri ahaliyi yasa boğdu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 149. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.