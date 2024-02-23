Gülayşe ve Barbaros’un en mutlu günü

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 44. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbaros’un nikahı bölüme damga vurdu.

'Ateş Kuşları'nın 44. Bölümünde kardeşlerinin düğünü için salon kiralayan Ali, kira ödemesini denkleştiremeyince düğün sokağa taşındı. Gülayşe ve Barbaros, daha önce nikah masasına oturmuştu. Ancak Barbaros'un babasının Çatal olduğunu öğrenmesiyle nikah gerçekleşmemişti. Uzun süre kavuşmayı bekleyen Gülayşe ve Barbaros, nihayet muratlarına erdiler. Çelik Komutan ve Hacer Hala'nın şahitliğinde gerçekleşen nikaha sokak çocukları ve Emine de katıldı. Aile cüzdanını alan ikili, duygusal bir şarkı eşliğinde dans ederek dünya evine girdi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 44. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.