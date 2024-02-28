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HABERLER Osman Bey: “Hedefimiz Kite!”

Osman Bey: “Hedefimiz Kite!”

GİRİŞ TARİHİ:  28.02.2024, 22:57
Osman Bey: “Hedefimiz Kite!”

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 150. Bölümünde Osman Bey, Yenişehir Sarayı’nda hedefinin Kite Kalesi olduğunu tüm Kayı ahalisine açıkladı.

Kuruluş Osman'ın 150. Bölümünde Osman Bey, Kite Kalesi'ni fethetmek üzere yola çıkacaklarını şu sözlerle açıkladı: "Kayı'nın şanlı erleri! Kiminizin atası… Kiminizin dedesi… Bu toprakları yurt tutalım diye şehadete yürüdü! Tuttuk! Allah güç verdi büyüttük! Ataların kelamını düstur bildik. Büyümek için gayret etmeyen küçülmeye mahkûmdur. O yüzden durmayacağız… Akan kanlara layık olacağız! Zalim pusatlara göğüs gereceğiz! Nihayetinde muzaffer olan biz olacağız! Hedefimiz Kite Kalesi'dir! Bu cenge eksik gideriz! Onların da bizden eksiği var! Bizdeki inanç… Bizdeki yürek onların hiçbirinde yoktur! Kayı'nın aslanları! Bugün cesaret, zalimin taştan surlarına galip gelecek. Gazamız mübarek olsun!"

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 150. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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