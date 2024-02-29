Kuruluş Osman 150. Bölümünü büyük bir coşkuyla kutladı

Kuruluş Osman 150 bölümdür zirvede

atv'nin Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi 150. Bölüm başarısını muazzam bir coşkuyla Bozdağ Film Platoları'nda kutladı. Sette düzenlenen gurur dolu kutlamaya dizinin başrol oyuncuları, Proje Tasarımcısı ve Yapımcısı Mehmet Bozdağ, eşi Aslı Zeynep Peker Bozdağ ve atv yönetimi katıldı.

Kutlamada konuşan Yapımcı ve Senarist Mehmet Bozdağ; "Başta kanalımız atv'ye, Sayın Serhat Albayrak'a, Turkuvaz Medya'ya canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Onlar olmasaydı bu başarıya ulaşamazdık. Her zaman hem maddi hem manevi desteklerini yanımızda hissettik. Ayrıca kıymetli eşim Aslı Zeynep Peker Bozdağ'a, yönetmenimize, oyuncularımıza, set ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm dünyada büyük ses getiren Kuruluş Osman dizimizin 150.bölümü kutlu olsun. İlk bölümden bu yana bizimle olan izleyicilerimize sonsuz teşekkürler" dedi.

Yayın hayatına 20 Kasım 2019 tarihinde başlayan, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de geniş bir hayran kitlesi bulunan Kuruluş Osman, Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. 150. Bölümüyle de izleyici tarafından reytinglerde ve sosyal medyada büyük ilgi gören dizi, tarihi ve aksiyon dolu hikayesiyle her Çarşamba saat 20.00'de atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.

Ekranların en çok izleneni oldu!

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 150. Bölümüyle sosyal medyada #KuruluşOsman etiketiyle çok konuşuldu.

'Kuruluş Osman', 150. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,15 reyting, %20,69 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %6,69 reyting, %16,00 izlenme payı elde ederek Tüm Kişiler ve 20+ABC1 gruplarında günün en çok izlenen yapımı oldu.

Kuruluş Osman'ın 150. Bölümüne Osman Bey'in Kite Kalesi'ni fethetmesi damga vurdu.

150. Bölümde neler yaşandı?

Osman Bey, büyük bir savaşa girdiklerinin farkındadır. İmren Tegin'i yanıltacak bir oyun kuran Osman Bey, Atranos'u fetheder gibi görünüp Kite'ye yürümenin planlarını yaptı. Osman Bey, İmren Tegin tarafından şehit edilen Bayındır Bey'in intikamını alır gibi yapması için Gündüz Bey'i hedef şaşırtmak amaçlı Atranos'a gönderdi. İmren Tegin ise Atranos'un kuşatılacağını düşünerek hamlelerini yaptı.

Osman Bey, Kite fethi için ordusunu topladı. İmren Tegin'i oyuna getirip Kite Kalesi'ni fetheden Osman Bey, fetih şerefine ailesi ve ahalisiyle beraber zaferini kutladı. Osman Bey, "Kite Kalesi yapacak olduğumuz fetihlerin ilkidir. Bundan sonra Atranos'a yürüyeceğiz. Atranos'u aldıktan sonra Bursa ve İznik'e de bir adım yaklaşacağız. Zordur… Zor günde yanımızda olan mükafatını elbette alacaktır." diyerek Kite Kalesi'nin ve civar mevkilerin Gündüz Bey'in mülkü olduğunu ilan etti. Boran Bey ise bu kutlu günde türkü söyleyip kopuz çaldı. Ahalinin fetih zaferini kutladığı esnada Gündüz Bey, İmren Tegin'in adamları tarafından vuruldu. Şehit olacağını düşünen Gündüz Bey, Orhan Bey ve Elçim Hatun'un evlenmesinin son isteği olduğunu söyledi.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.