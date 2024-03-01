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HABERLER Ali ve Barbaros arasındaki gerilim artıyor

Ali ve Barbaros arasındaki gerilim artıyor

GİRİŞ TARİHİ:  01.03.2024, 21:56
Ali ve Barbaros arasındaki gerilim artıyor

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 45. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Ali ve Barbaros arasındaki gerilim, Sultan’ın Çatal’ı öldürdüğü şüphesiyle giderek arttı.

'Ateş Kuşları'nın 45. Bölümünde Cemal'in takibiyle Sultan'a dair bazı gerçeklere vakıf olan Barbaros, hem Sultan'ın Çatal'ı öldürmüş olma ihtimaliyle hem de herkesten habersiz ev tutmuş olduğu gerçeğiyle savaştı. Sultan meselesi Barbaros ve Ali arasında büyük bir yıkıma sebep olurken Ateş Kuşları arasında soğuk rüzgarlar esti. Cemal'in verdiği bilgiler sayesinde Sultan'ın herkesten habersiz dayalı döşeli bir ev tuttuğunu öğrenen Barbaros, bu durumu Ateş Kuşları'yla paylaştı. Barbaros, "Biz burada kirayı, faturayı nasıl ödeyeceğiz diye düşünürken senin bu kardeşin Sultan kendine ev tutmuş, fiyakalı elbiseler ve ayakkabılar almış. Hepimizin arkasından iş çevirmiş!" dedi. Bu sözler üzerine Ali ise kardeşinin ev tuttuğunu bildiğini açıkladı. Başlarını sokacak bir ev bulamadıkları süreçte Sultan'ın herkesten gizli ev tutması Kara'nın da sinirlenmesine sebep olurken Ali ise Sultan'ın o evi kendi birikimiyle tuttuğunu söyledi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 45. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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