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HABERLER Barbaros tüm gerçekleri öğrendi! Sultan tutuklanacak mı?

Barbaros tüm gerçekleri öğrendi! Sultan tutuklanacak mı?

GİRİŞ TARİHİ:  02.03.2024, 00:01
Barbaros tüm gerçekleri öğrendi! Sultan tutuklanacak mı?

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 45. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nın finalinde Barbaros’un Sultan’ı tutuklamak üzere harekete geçmesi bölüme damga vurdu.

'Ateş Kuşları'nın 45. Bölümünde Sultan'ın yalanlarıyla geçmişe dair şüpheler duymaya başlayan Barbaros, kapanmış dosyaları tekrar aralayıp Sultan'ın peşine düştü. Evdeki huzursuzluk bitiyor, Ali ve Barbar'ın arasındaki buzlar eriyor derken Barbaros, aklındaki ipuçlarının peşine düştü. Çatal'ın, Sare'nin evinde öldüğü detayıyla yola çıkan Barbaros, evdeki bağrışmalara şahit olan Hazine Teyze'yle görüştüğünde Sultan ve Çatal'ın kavga ettiğini öğrendi. Hazine Teyze'den detayları dinleyen Barbaros, Sultan'ı tutuklamak üzere eve gitti. "Babamı sen öldürdün! Çatal'ın katili sensin! İtiraf et ya da ben ettiririm" diyerek Sultan'ı kelepçeleyen Barbaros, evden çıkmak üzereyken Ali gelip Sultan'ı hemen bırakması gerektiğini söyledi. Sultan ise "Ben yanarsam herkes yanar" derken Mercan, "Cesedimi çiğnemeden buradan çıkamazsınız" diyerek Barbaros'a engel olmaya çalıştı. Sultan'ın akıbeti seyirci tarafından merak konusu oldu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 45. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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