Sırlarla dolu yeni tanıtımı izleyiciyle buluştu

Yaban Çiçekleri atv ekranlarına hazırlanıyor. Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay’ın yaptığı, kadrosu ve hikayesiyle merak uyandıran yeni dizi “Yaban Çiçekleri”nin ikinci tanıtımı da yayınlandı.

Yeni tanıtımıyla ekran gelen Yaban Çiçekleri'nin ilk sahnesinde Akın Akınözü'nün Teoman'ın sevilen bestelerinden olan Paramparça'yı söylemesi izleyenleri hem şaşırttı hem de büyük beğeni topladı. Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın uyumu ise şimdiden harika ikili olarak ekrana yansıdı. Sevilen oyuncular övgü dolu yorumlar alırken, diziye ait gösterilen ipuçları ise şimdiden izleyicinin beklentisini arttırdı.



Kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimler yer alırken yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut'un oturuyor.

Acı bir kaybın yıllar sonra bir araya getirdiği Kılıç ve Ela'nın yeniden kendilerinden saklanan gerçeklere, aileleri arasındaki engellere rağmen aşklarına sahip çıkma mücadelesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak olan Yaban Çiçekleri çok yakında atv'de.



