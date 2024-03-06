Oruca Nasıl Niyet Edilmelidir? Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor

Oruç niyeti hakkında tüm bilinmeyenleri Nihat Hatipoğlu cevaplıyor. Hemen şimdi okuyun.

atv ekranında İslam dini ile ilgili tüm soruları en geniş şekilde açıklayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, oruca niyet etmek ile ilgili gelen sorulara yanıt verdi.

Mübarek Ramazan ayı boyunca tutulan oruca niyet etmek hakkında merak edilenleri aktaran Nihat Hatipoğlu, oruç niyeti hakkında neler söyledi? Niyetin yerinin kalp olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, niyetin dil ile de ifade edilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Allah katında kalp ve dil, kullar katında ise dil ile niyet önemlidir dedi.

Oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir?

Oruca nasıl niyet edilmesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Ya Rabbi, niyet ettim bugünkü (yarınki) Ramazan orucunu tutmaya, Allah'ım niyetimi ve orucumu kabul eyle" şeklinde niyet edilebileceğini aktardı. Ayrıca Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayının başında tek bir niyet etmenin caiz olduğunu ancak doğru bir şey olmadığını, çünkü arada mazeret nedeniyle tutulamayan zamanların olabileceğini anlattı. Her günün orucunun niyetinin özel olarak yapılması gerektiğini de ekledi.

Oruca niyet ettikten sonra vazgeçilir mi?

Oruçta niyetin net olması gerektiğini anlatan Nihat Hatipoğlu, "Oruca niyette tereddüt olmaz" dedi. Ancak Hatipoğlu, zaruri durumlarda örneğin oruca niyet ettikten sonra doktora giden bir kişiye serum takılması halinde kişinin orucunu bozabileceğini, sadece tutamadığı günden dolayı 1 gün oruç tutması gerektiğini söyledi. Niyet ettikten sonra orucun bilerek ve mazeretsiz şekilde bozulması halinde 61 gün ceza orucu tutulması gerektiğini aktaran Hatipoğlu, "61 gün oruç tutmak yapılan suçun cezasıdır. Siz tıbbi bir gerekçe ile orucun bozulması halinde bir gün kaza yapılması gerekir. Çünkü orada bir suçunuz yoktur" ifadelerini kullandı.

Oruca niyet etmeyi unutan kişinin orucu kabul olur mu?

Sahura kalkmanın bir niyet olduğunu söyleyen Hatipoğlu, "Diliniz ile söylemeseniz bile kalbinizden geçirirseniz niyetiniz geçerlidir. Niyeti kalp ile yapsanız da yeterlidir ama dil ile söylemeniz daha doğrudur" dedi.

Ekranların sevilen programlarına imza atan Nihat Hatipoğlu tüm bölümler ile akıllardaki soru işaretlerini siliyor. Nihat Hatipoğlu haftanın üç günü atv izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.