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Kuruluş Osman
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HABERLER Osman Bey’in alplarına anlamlı konuşması

Osman Bey’in alplarına anlamlı konuşması

GİRİŞ TARİHİ:  06.03.2024, 22:50
Osman Bey’in alplarına anlamlı konuşması

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 151. Bölümünde Osman Bey, Selçuklu alametlerini sakladığı mağarada alplarına bir konuşma yaptı.

Kuruluş Osman'ın 151. Bölümünde Selçuklu alametlerinin önemini vurgulayan Osman Bey, ataları Alparslan ve Süleyman Şah'ın kanıyla, pusatıyla kendilerine gaza yolu açıldığını anlattı. Selçuklu'nun en kudretli döneminin Keykubat dönemi olduğunu dile getiren Osman Bey, "Biz hataya düşmeyeceğiz, bizi sorgulamalarına izin vermeyeceğiz. Biz evvela adaletle hükmedeceğiz. Bu adaleti pusatımız sağlayacak." dedi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 151. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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