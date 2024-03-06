Osman Bey’in büyük oyunu

Osman bey: “Bu topraklar zaten benim!”

'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesen 151. Bölümünde Osman Bey, İlhanlı ve Haçlı ittifakını bozmak için harekete geçip İmren Tegin'in kılığına girdi.

Kuruluş Osman'ın 151. Bölümünde İmren Tegin, gücünü arttırmak ve kendini kanıtlamak için Selçuklu alametlerinin peşine düştü. Moğol Komutanı, Selçuklu alametlerinin karşılığında Osman Bey'i istedi ancak Osman Bey bu planı önceden bildiği için buluşma yerine İmren Tegin'in kılığına girip gitti. Moğol Komutanla buluşan Osman Bey, İlhanlı ve Haçlıların planlarını öğrendi. Alametleri ele geçiren Osman Bey, hem Moğol Komutan'ın cezasını kesti hem de İmren Tegin'in planlarını bozdu. Alaeddin Keykubat'ın kılıcını ele geçiren Osman Bey, kılıcı saklama kararı aldı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 151. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.