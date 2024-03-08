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HABERLER Eylül Lize Kandemir tekme ve yumrukları ile şaşırttı

Eylül Lize Kandemir tekme ve yumrukları ile şaşırttı

GİRİŞ TARİHİ:  08.03.2024, 11:20
Eylül Lize Kandemir tekme ve yumrukları ile şaşırttı

Kardeşlerim’in yayınlanan son tanıtımı merak uyandırırdı. Ders alan güzel oyuncu Eylül Lize Kandemir dövüş stiliyle izleyicinin ilgisini çekti.

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin 4 sezondur ilgiyle takip edilen "Kardeşlerim"in bu cumartesi yayınlanacak yeni bölümünde Yasmin karakterine hayat veren Eylül Lize Kandemir'in dövüş sahneleri şimdiden merak konusu oldu.

Yayınlanacak 120. Bölümde yine heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Ömer'i düştüğü zor durumdan ustalıkla savurduğu tekme ve yumrukları ile kurtarmayı başaran Yasmin'in dövüşteki beklenmedik performansı izleyenlerin dikkatini çekti. Bu sahneler için özel savunma dersleri alan Eylül Lize Kandemir, dizi sayesinde başladığı sonrasında stres atmasına da faydası olan bu derslere devam edeceğini belirtti.

Duygu yüklü anlatımı güçlü oyuncuları ve sürpriz gelişmelerle Kardeşlerim yeni bölümüyle 9 Mart Cumartesi akşamı atv'de.

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