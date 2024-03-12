Erdem Kaynak cinayetinde katil kim?

23 yaş küçük sevgilisi evlilik arifesinde kayboldu. İzleyicilerimiz pazarda ve bankamatik önünde gördüler.

Mehmet Akkaya, evlilik arifesinde kaybolan 23 yaş küçük sevgilisi Seda Duman'ı aramak için dün stüdyoya gelmişti. Mehmet Bey; Seda'nın hayat kadını olmadığını, Gamze diye bir adının da olmadığını ileri sürdü. Gösterilen fotoğraftaki kişinin Seda olduğunu doğrulayan Mehmet Bey, kandırıldığını anlayarak Seda'dan vazgeçti.

Erdem Kaynak cinayeti...

Turan Şentürk'ün eski eşi Ayşe Kan konuştu. ''Ali Kan'ın bana karşı yanlışı olmadı.''

Ayşe Kan'a Ali Kan ile birlikte olup olmadığı soruldu. Ayşe Kan kocasıyla Ali Kan yüzünden ayrılmadığını, Ali'nin akrabası olduğunu, Turan Şentürk'ün kendisine iftira attığını, Turan'ın Halil'in karısını kötü niyetle aradığını, Turan'ın birçok kadınla adının çıktığını anlattı. Ayşe Kan, Turan'ın başka bir kadın ile kaçmak için kendisine iftira attığını iddia etti.

İhanet iddialarının odağındaki isim canlı yayında. ''Turan'ın eski eşine karşı hata yaptım dedi.''

Erdem Kaynak'ın dayısı yayına bağlandı

Mehmet Bey, Ali'nin "Turan'ın eski karısına karşı bir hata yaptım" dediğini, yanında Ali'nin ustasının da olduğunu ama onun gerçekleri söyleyip söylemeyeceğine kefil olmadığını belirtti. Ali Bey ise öyle bir şey demediğini ifade etti. Ali'nin aynı olayı Muhabir Müge'ye de anlattığı, ellerinde kanıtların olduğu ama onu da yalandığı hatırlatıldı.