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Ateş Kuşları
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HABERLER Ali ve Barbaros, Çino’dan hesap soruyor

Ali ve Barbaros, Çino’dan hesap soruyor

GİRİŞ TARİHİ:  15.03.2024, 23:00
Ali ve Barbaros, Çino’dan hesap soruyor

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 47. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda yıllar sonra Çino ve Ali’nin karşılaşması çok konuşuldu.

'Ateş Kuşları'nın 47. Bölümünde Çatal'ın ölümüyle alakalı gerçeği öğrenen Çino, Ateş Kuşları'na sinsice yaklaşmak için Ateş Kuşları'nın yaşadığı mahalleye taşındı. Mercan, Çino ile pazarda karşılaştığı anları Ali'ye anlattı. Ali, Barbaros'a Çino'nun hapishaneden çıkar çıkmaz onların mahallesine taşınmasının ve aynı zamanda vakıftaki çocukların kaçırılmasının tesadüf olmadığını anlattı. Ali, Çino'nun karşısına çıkıp neden bu mahalleye taşındığını sordu. Çino ise sadece sakin bir hayat ve temiz bir başlangıç yapmak istediğini söyledi. Ali, vakıftaki çocukları Çino'nun kaçırıp kaçırmadığını sordu. Çino ise yaptığı her şeyden dolayı pişmanlık duyduğunu ve çok değiştiğini söyledi. Vakıftaki çocukların kaçırılmasından Çino'yu sorumlu tutan ve şüphe duyan Ali, Çino'ya ailesinden uzak durmasını söyledi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 47. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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