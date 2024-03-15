canli-yayin
CANLI YAYIN
Ateş Kuşları
13
BİLDİRİMLER
  • Aldatmak
    Aldatmak YENİ FRAGMAN
  • Ben Bu Cihana Sığmazam
    Ben Bu Cihana Sığmazam YENİ FRAGMAN
  • Kardeşlerim - 2. Fragman
    Kardeşlerim YENİ FRAGMAN
  • Kardeşlerim
    Kardeşlerim YENİ FRAGMAN
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur YENİ BÖLÜM
  • Aldatmak
    Aldatmak YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Barbaros ve çocuklar kurtuluyor

Barbaros ve çocuklar kurtuluyor

GİRİŞ TARİHİ:  15.03.2024, 23:56
Barbaros ve çocuklar kurtuluyor

Çino’nun oyunu

Sevilen dizi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki 47. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları'nda Barbaros'un yaralı bir halde çocuklarla beraber mahalleye dönmesi bölüme damga vurdu.

'Ateş Kuşları'nın 47. Bölümünde vakıftan kaçırılan çocukların peşine düşen Barbaros, ipuçlarını takip edip çocukların saklandığı depoya ulaştı. Barbaros, kendisini depoya ulaştıran kişinin Çino olduğundan habersizdi. Çocuklara ulaşıp depoya girdiği anda Çino'nun oyununa düşen Barbaros, Çino'nun adamları tarafından saldırıya uğradı. Çino ise bu anları uzaktan izledikten sonra etkisiz hale getirilen Barbaros'u ve saklanan çocukları kurtarmış gibi yaparak onları mahalleye götürdü. Ateş Kuşları ve tüm mahalle sakinlerinin oruçlarını açtıkları iftar sofrasına Barbaros'un çocuklarla beraber dönmesi herkesi şoke etti. Çino'nun oyununun ne zaman ortaya çıkacağı ise merak konusu oldu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 47. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN