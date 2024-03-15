Barbaros ve çocuklar kurtuluyor

Çino’nun oyunu

Sevilen dizi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki 47. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları'nda Barbaros'un yaralı bir halde çocuklarla beraber mahalleye dönmesi bölüme damga vurdu.

'Ateş Kuşları'nın 47. Bölümünde vakıftan kaçırılan çocukların peşine düşen Barbaros, ipuçlarını takip edip çocukların saklandığı depoya ulaştı. Barbaros, kendisini depoya ulaştıran kişinin Çino olduğundan habersizdi. Çocuklara ulaşıp depoya girdiği anda Çino'nun oyununa düşen Barbaros, Çino'nun adamları tarafından saldırıya uğradı. Çino ise bu anları uzaktan izledikten sonra etkisiz hale getirilen Barbaros'u ve saklanan çocukları kurtarmış gibi yaparak onları mahalleye götürdü. Ateş Kuşları ve tüm mahalle sakinlerinin oruçlarını açtıkları iftar sofrasına Barbaros'un çocuklarla beraber dönmesi herkesi şoke etti. Çino'nun oyununun ne zaman ortaya çıkacağı ise merak konusu oldu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 47. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.