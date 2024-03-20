Boran Bey ve Konur Bey’in çatışması

Hançerler çekildi!

'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesen 153. Bölümünde Boran Bey ve Konur Bey'in birbirlerine hançer saplaması çok konuşuldu.

Kuruluş Osman'ın 153. Bölümünde Konur Bey, gece baskını esnasında Boran Bey'in Osman Bey'i koruyamadığını öne sürdü. "Cenk sırasında yaptığımız bir hata bizi dibini görmediğimiz uçuruma sürekler, değil mi Boran?" diyerek aralarındaki gerginliği ateşleyen Konur Bey, Boran Bey'i öfkelendirdi. Boran Bey vazifesini layığıyla yerine getirdiğini söylerken Konur Bey ise Osman Bey'in az kalsın yaralanacağını söyledi. Göğsünü siper etmekten çekinmeyeceğini dile getiren Boran, Konur'un Kite Karargahı'nın basılmasından sorumlu olduğunu vurguladı ve ekledi: "Osman Bey'ime yolda katılanlar kendilerini yola çıktıklarına denk tutar olmuş! Ben kendimi bildim bileli Osman Bey'in ardını kollarım!" Cerkutay, Baysungur ve diğer alplar ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı. Konur'un "Meydanda görseydik bu halini!" lafının üzerine Boran, Konur'a yumruk atıp hançerini sapladı. Konur ise acı içinde kendi hançerini Boran'a sapladı. Hiddetli kavgaya şahit olan Osman Bey, Boran'ın ve Konur'un zindana atılma emrini verdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 153. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.