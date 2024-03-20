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Kuruluş Osman
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HABERLER Osman Bey’in gece baskını!

Osman Bey’in gece baskını!

GİRİŞ TARİHİ:  20.03.2024, 23:09
Osman Bey’in gece baskını!

“Benim adım Osman Bey, bu topraklarda zalimlerin var olmasına asla müsaade etmeyeceğim!”

'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesen 153. Bölümünde Osman Bey, Frenk liderinin cezasını kesti.

Kuruluş Osman'ın 153. Bölümünde Osman Bey, Frenk liderinin cezasını kesmek için kararlı bir şekilde alpleriyle yola çıkıp Frenklerin karargâhını bastı. Osman Bey, "Sizin gibi çakallar olduğu müddetçe bizler her daim karşınızda sıra dağlar gibi duracağız! Bugün seni… Yarın hepinizi! Bu topraklardan defolup gideceksiniz!" diyerek Frenk liderinin cezasını kılıcıyla tek bir darbede kesti. Osman Bey "Alplarım, beylerim! Kötülük elbet bitecek. Karanlık elbet aydınlanır. Benim adım Osman Bey, bu topraklarda zalimlerin var olmasına asla müsaade etmeyeceğim! Düşmanlarım emin olsunlar soluk aldığım müddetçe sonsuza kadar adalet, sonsuza kadar hürriyet!" diye ardındakilere seslenerek zaferini kutladı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 153. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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