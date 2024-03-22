canli-yayin
CANLI YAYIN
Aldatmak
15
BİLDİRİMLER
  • Ateş Kuşları
    Ateş Kuşları YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak
    Aldatmak YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Ben Bu Cihana Sığmazam
    Ben Bu Cihana Sığmazam YENİ FRAGMAN
  • Ateş Kuşları
    Ateş Kuşları YENİ BÖLÜM
  • Kardeşlerim - 2. Fragman
    Kardeşlerim YENİ FRAGMAN
  • Kardeşlerim
    Kardeşlerim YENİ FRAGMAN
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Ali ve Ateş Kuşları’nın arası açılıyor

Ali ve Ateş Kuşları’nın arası açılıyor

GİRİŞ TARİHİ:  22.03.2024, 22:51
Ali ve Ateş Kuşları’nın arası açılıyor

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 48. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Ali ve Ateş Kuşları’nın arasının açılmaya başlaması çok konuşuldu.

'Ateş Kuşları'nın 48. Bölümünde Barbar'ın ve kaçırılan çocukların hayatını kurtarmış gibi davranan Çino, Ateş Kuşları'nın güvenini kazandı. Onun gerçek yüzünü bilen ve samimiyetine asla güvenmeyen Ali, Ateş Kuşları'yla büyük bir çatışma yaşadı. Ali, Çino'nun şeytanın ta kendisi ve çok iyi bir yalancı olduğunu söyledi. Çino'nun mahalleye taşınmasıyla çocukların kaçırılmasının tesadüf olmadığını vurgulayan Ali, ailesinden onun yanında durmalarını istedi. Zıpkın ve Barbaros ise Çino'nun suçlu olduğunu gösteren herhangi bir kanıt olmadığını ve söylediği her şeyin birbirini tuttuğunu söyledi. Geçmişte de iyi gibi görünen ama Gülayşe'yi kaçıran Çino'nun yine aynı şekilde bir taktik uyguladığını dile getiren Ali'ye kimse inanmadı. Öte yandan Gülayşe, bebekken kendisini kaçırmış olsa da Barbaros'un ve vakıftaki çocukların hayatını kurtardığı için Çino'yu affettiğini söyledi. Ali, "Çino canımızı yakacak, anlamıyor musunuz? Ama o bizim canımızı yakmadan ben size onun gerçek yüzünü göstereceğim!" diyerek evi terk etti.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 48. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN