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HABERLER Esra Erol, 12 yaşındaki kayıp İ.K’yı dakikalar içinde buldu!

Esra Erol, 12 yaşındaki kayıp İ.K’yı dakikalar içinde buldu!

GİRİŞ TARİHİ:  22.03.2024, 19:54
Esra Erol, 12 yaşındaki kayıp İ.K’yı dakikalar içinde buldu!

Anne oğlu stüdyoda kavuşturdu! Bir mucize daha gerçek oldu.

Anne Fatma Arat, gözyaşları içinde "12 yaşındaki oğlum İ.K. 4 gün önce kayboldu. Hiç bir yerde bulamıyorum." diyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

Esrarengiz olay Salı günü İstanbul Sultanbeyli'de gerçekleşti. 12 yaşındaki İ.K., apartmanın önünde odun kırarken yarım saat içinde sır oldu! İ.K.'dan geriye ne bir iz ne de bir güvenlik kamerası kaydı vardı. Annesi "Oğlumun başına ne geldiyse o sokakta geldi" dedi.

Yayına ihbar yağdı, Esra Erol'un ekibi harekete geçti. Büyük gizem dakikalar içinde çözüldü! Esra Erol 4 gündür kayıp olan İ.K'yı yalnızca dakikalar içinde buldu! Anne oğulun kavuşmasında stüdyoda gözyaşları sel oldu.

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