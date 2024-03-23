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HABERLER Çino ve Pamir’in işbirliği ortaya mı çıkıyor?

Çino ve Pamir’in işbirliği ortaya mı çıkıyor?

GİRİŞ TARİHİ:  23.03.2024, 00:14
Çino ve Pamir’in işbirliği ortaya mı çıkıyor?

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 48. Bölümündeki olaylar, izleyicileri soluksuz bırakırken, dizinin final sahnesi büyük bir sürprizle seyirciyi şaşırttı. Ateş Kuşları’nın finalinde Ali ve Barbaros’un, Çino’nun yanında Pamir’i görmesi bölüme damga vurdu.

'Ateş Kuşları'nın 48. Bölümünde Ali ve Barbaros, Ali'nin Çino'dan şüphelenmesi üzerine Çino'nun deposuna doğru yola çıktı. Ali ve Barbar'ın konuştukları anlarda ikilinin arabasının önüne atlayan bir çocuk sebebiyle aniden fren yapan Ali, arabadan inip çocuğun durumunu kontrol etti. Çocuk, ayağa kalktığı anda karşılarında Çino ve sağ kolu Pamir'i yan yana gören Ali ile Barbar, donup kaldı. Hislerinde yanılmadığından emin olan Ali'nin tepkisi ise seyirci tarafından merak konusu oldu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 48. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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