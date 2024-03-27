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HABERLER Güzide, Sezai, Tarık üçgeninde yeni gelişmeler

Güzide, Sezai, Tarık üçgeninde yeni gelişmeler

GİRİŞ TARİHİ:  27.03.2024, 19:08
Güzide, Sezai, Tarık üçgeninde yeni gelişmeler

Oylum'un sevgisine bir şans daha vermek isteyen Kahraman, yeniden hayal kırıklığına uğrar. Kahraman'ın verdiği büyük karar Mualla ile Oylum'u çatışmaya sürükleyecektir.

Serra'nın hırsını hafife alan Oltan, gittikçe köşeye sıkışır. Şansını zorlayan Serra ise bir dosta sığınır. Ancak Kaşifoğlu ailesiyle ilgili planları olan tek kişi Serra değildir.

Sezai'nin evden ayrılmasıyla Tarık, Güzide'ye yakın olmak için her fırsatı değerlendirir. Sezai ise Güzide'yi uzaktan izlediği günlere döner. Güzide ile Tarık ailelerine giren yeni bir yüzü karşılarken Sezai, hüznünü Nazan'la paylaşır. Dostlarına bu zor günlerde destek olmaya çalışan Nazan büyük bir keşifte bulunacaktır…

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