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HABERLER Obada yangın çıktı

Obada yangın çıktı

GİRİŞ TARİHİ:  27.03.2024, 23:29
Obada yangın çıktı

Gazi Alp işte böyle kurtuldu

'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesen 154. Bölümünde Ayça Hatun'un çadırda çıkardığı yangının içinde kalan Gazi Alp, Elçim Hatun tarafından kurtarıldı.

Kuruluş Osman'ın 154. Bölümünde zehrin etkisi altında kalan Ayça Hatun, Elçim Hatun'a zarar vermek için onun çeyizlerinin olduğu çadıra girdi. Çadırda şans eseri oğlağının peşinde koşan Gazi Alp'i görünce ne yapacağını bilemeyen Ayça Hatun, Gazi'nin başına vurup onu bayılttı. Çadırı ateşe veren Ayça Hatun, hem çeyizleri yaktı hem de Gazi'yi tehlikenin orta yerinde bıraktı. Oba sakinlerinin yangını fark etmesiyle Elçim Hatun, canını hiçe sayarak hiç düşünmeden çadıra girip Gazi Alp'i kurtardı. Ülgen Hatun, oğlu Gazi'yi kurtaran Elçim Hatun'a minnetle teşekkür etti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 154. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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