Osman Bey’den Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’a toy sözü!

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 155. Bölümünde Osman Bey, oğlu Alaeddin Bey ve Germiyanoğlu Beyliği’nin kızı Gonca Hatun’un evlenmesine müsaade etti.

Kuruluş Osman'ın 155. Bölümünde Alaeddin Bey, babası Osman Bey'e Gonca Hatun ile evlenmek istediğini söyledi. Alaeddin Bey, Gonca'nın hanesine ve beyliğine yakışan bir gelin olduğunu, yaşanacak tüm zorluklara razı olduğunu ve Gonca'ya kefil olduğunu söylerken Osman Bey ise beyliğinin ikbali için Gonca Hatun'la evlenebileceğini söyledi. Germiyanoğulları ve Candaroğulları'nın ittifak yaparak önlerini kesmek istediğini dile getiren Osman Bey, sadece iki beyliğin amacına ulaşamaması için değil aynı zamanda Alaeddin Bey ve Gonca Hatun sevdasını da desteklediği için ikilinin evliliğine müsaade ettiğini söyledi. "Seni karşıma alıp bu kızla evlenmeyeceksin demediysem senin karşında değil, sonuna kadar ardındayımdır. Gonca'yı sana alacağız!" diyen Osman Bey, oğlu Alaeddin'e söz verdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 155. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.