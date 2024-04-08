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HABERLER Atlantis'in tek varisi, savaşı durdurabilecek tek kişi...

Atlantis'in tek varisi, savaşı durdurabilecek tek kişi...

GİRİŞ TARİHİ:  08.04.2024, 12:49 GÜNCELLEME TARİHİ:  09 Nisan 2024 Salı, 00:05
Atlantis'in tek varisi, savaşı durdurabilecek tek kişi...

Arthur Curry kendiyle ilgili büyük bir gerçeği keşfetmiştir. Kendisi okyanuslar altında inşa edilen Atlantis tahtının varisidir. Ancak Aquaman'in sinsi yarı-kardeşi Orm, Atlantis tahtını istemektedir. Arthur Curry, nam-ı diğer Aquaman, kendisine kalan mirasa sahip çıkmalı ve halkının başına geçmelidir. Yoksa kendi hayatının yanı sıra sevdiği kişiler de büyük bir tehlikeyle yüz yüze gelmek zorunda kalacaktır. Bu yolculukta Arthur kendiyle yüzleşmenin yanı sıra, bir kral olmaya layık olup olmadığını da keşfetmek zorundadır.

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