Orhan Bey ve Elçim Hatun’un dillere destan toyu!

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 156. Bölümünde Orhan Bey ve Elçim Hatun’un düğünü bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 156. Bölümünde Kayı Obası'nda Orhan Bey ve Elçim Hatun'un düğün telaşı hâkimdi. Osman Bey evladının kutlu gününe ulaşma heyecanını yaşarken öte yandan Yakup Bey ve Candaroğlu ittifakına engel olmak için oğlu Alaeddin Bey'e, Gonca Hatun'u kaçırması için talimat verdi. Obada gelin kınası yakılan Elçim Hatun, düğün toyuna hatunlar tarafından götürüldü. Osman Bey'in "Elçim kızım ve Orhan evladımın düğünü, bizim beyliğimizle Gündüz Bey'in beyliğini bir araya getirecektir. Rabbimden elbette dilerim ki aynı bağları diğer beyliklerle de yaşayalım. Yalnızca küffarla değil, birbirimize karşı da… Küffara karşı bir ve diri olalım isteriz! Şimdi evlatlarımızın nikâhına geçebiliriz." sözleriyle başlayan düğün toyu, Orhan Bey'in ve Elçim Hatun'un birbirlerini eş olarak kabul etmeleriyle devam etti. Düğün toyunda dualar okunurken, Holofira ise uzaktan yaşananları izledi. Babası Osman Bey ve annesi Malhun Hatun'dan düğün hediyelerini kabul eden Orhan Bey ile Elçim Hatun, düğün danslarını etti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 156. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.