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Kuruluş Osman
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HABERLER Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’un sevda cengi mutlu sonla bitti

Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’un sevda cengi mutlu sonla bitti

GİRİŞ TARİHİ:  24.04.2024, 23:36
Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’un sevda cengi mutlu sonla bitti

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 157. Bölümünde Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’un mağarada nikahlarının kıyılması bölüme damga vurdu.

Mağarada nikahları kıyıldı

Kuruluş Osman'ın 157. Bölümünde Bala Hatun, kaçak halde olan Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'a akşam nikahlarının kıyılacağını söyleyerek güzel haberi verdi. Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'un birbirlerini eş olarak kabul etmesiyle başlayan nikah; Orhan Bey ve Baysungur'un şahitliğinde kıyıldı. Alaeddin Bey ve Gonca Hatun; Osman Bey ve Bala Hatun'un elini öpüp dualarını alırken; Orhan Bey ise "Gayrı sevda cenginin de galibisin!" diyerek sevincini dile getirdi. Gonca Hatun'un bundan sonra kızı olduğunu söyleyen Bala Hatun, Gonca'ya bir bileklik hediye edip her şey yoluna girince toy kurma sözü verdi. Annesi ve babasının yanında olmadığı için üzüntü duyduğunu belirten Gonca Hatun, "Ben yolumdan da yoldaşımdan da eminim." dedi. "Gökte kıyılan nikahımız gayrı yere indi. Biz evlendik, bir olduk. Ölümden başka hiç kimse ayıramaz bizi." diyerek mutluluğunu dile getiren Alaeddin Bey, Gonca Hatun'u alnından öptü. Gonca Hatun, atasını ve tüm ailesini geride bıraktığı için üzüldüğünü ancak pişmanlık duymadığını söyledi. "Ben hep buradayım. Seni atan gibi koruyacak, anan gibi şefkatle seveceğim. Hiçbir eksiklik hissetmeyeceksin ceylan gözlü sevdiğim!" diyerek Gonca Hatun'a destek oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 157. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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