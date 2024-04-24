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Kuruluş Osman
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HABERLER Melike Hatun, Bala Hatun’u kolundan yaraladı!

Melike Hatun, Bala Hatun’u kolundan yaraladı!

GİRİŞ TARİHİ:  24.04.2024, 21:37
Melike Hatun, Bala Hatun’u kolundan yaraladı!

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 157. Bölümünde oğlunun ölümünden Alaeddin Bey’i sorumlu tutan Melike Hatun, Bala Hatun’a saldırdı.

Kuruluş Osman'ın 157. Bölümünde Candaroğlu Ahmet'in ölümü Kayı Obası'nda gerilime sebep olurken, iki aile arasında kılıçlar çekildi. Melike Hatun, oğlu Ahmet'in cansız bedenine sarılıp ağladığı sırada Bala Hatun; destek olmak için Melike Hatun'un yanına gitti ancak öfkesine yenik düşen Melike Hatun, olanlardan Alaeddin Bey'i sorumlu tuttu. Bala Hatun, Melike Hatun'u anladığını, aynı acıyla kendisinin de sınandığını dile getirdi. Melike Hatun, acısını edebiyle yaşaması gerektiğini söyleyen Bala Hatun'a hançer çekip onu kolundan yaraladı. Elçim Hatun ve Fatma Hatun ise Melike Hatun'u tutup sakinleştirmeye çalıştı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 157. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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