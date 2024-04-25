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HABERLER Osman Bey’i bekleyen tehlike

Osman Bey’i bekleyen tehlike

GİRİŞ TARİHİ:  25.04.2024, 00:06
Osman Bey’i bekleyen tehlike

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 157. Bölümünde Ahmet’in mezarına gitmekte olan Osman Bey, yolda Ulcay’ın kurduğu tuzağa düştü.

Kuruluş Osman'ın 157. Bölümünde Ahmet'in mezarına giden Osman Bey'e pusu kuran Ulcay, "Beyleri kurtarıp alpları öldüreceğiz. Mezar kanla dolup taşacak." dedi. Osman Bey'in atını hızla sürerken yola dökülen barutlar patladı. Atından düşüp savrulan Osman Bey, bir süre sonra kendine gelip şu cümleyi söyledi: "And olsun ki bu topraklarda kardeş kanı dökülmesine asla müsaade etmeyeceğim!"

Osman Bey, Ulcay'ın kurduğu tuzağa nasıl karşılık verecek?
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 157. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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