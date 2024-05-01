Gonca Hatun Uç Pazar’a döndü

Gonca Hatun ve Yakup Bey yüzleşti

'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesen 158. Bölümünde Gonca Hatun'un Uç Pazar'da babası Yakup Bey'le yüzleşmesi çok konuşuldu.

Kuruluş Osman'ın 158. Bölümünde ağabeyi Mehmet Bey tarafından Uç Pazar'a getirilen Gonca Hatun, Yakup Bey'in karşısında dimdik durup sevdasını savundu. Alaeddin'in Ahmet'i öldürmediğini söyleyen Gonca Hatun; namussuzluk etmediğini ve sevdiği adam olan Alaeddin Bey'le nikâhlandığını söyledi. "Sen beni çiğnedin! Beni yıktın! Gayrı, benim senin gibi bir kızım yok! Hain!" diyen Yakup Bey, Gonca Hatun'a tokat attı. Gonca Hatun ise "Ben bir hainlik etmedim! Vursana! Sen benim canımı acıtamazsın! Benim de senin gibi bir babam yok!" diyerek babası Yakup Bey'e rest çekti. Yaşananların ardından Gonca Hatun, kafesli çadıra gönderildi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 158. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.