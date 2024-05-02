2 gün arayla kaybolan 2 komşu ile ilgili şoke eden iddia

''Nuran, Çeçek mevkiinde uçuruma atıldı.''

Nuran Şahin'i tanıyan tanık konuştu. ''Eşinin arkadaşlarıyla görüştüğünü de biliyorum.''

Görgü şahidi, 2003-2007 arasında bu aile ile komşu olduklarını, eşi ve Nuran'ı takip ettiğini, ikilinin telefon görüşmelerini yakaladığını, tüm bu kanıtları Mustafa Bey'e gösterdiğini, Mustafa'nın her şeyi bilmesine rağmen karısına "hiç yaptın mı?" diye bile sormadığını ifade etti. Görgü şahidi, Nuran'ın yaptığı kötü şeylerden dolayı ailenin mahalleden taşındığını daha sonra Nuran'ın gittiği yerlerde de aynı problemi yaşadığını duyduğunu anlattı.

Kasten öldürme suçlamasıyla aranıyor. ''Nuran ile Durmuş Ali'yi araştırdı.''

Nuran ve Gökmen'in beraber olduğunu, Gökmen'in kaybolmadan iki ay önce köy halkına "Nuran ve Durmuş Ali arasında bir ilişki var mı?" diye sorduğunu açıklandı. Müge Anlı hastaneye götürme olayı olmadığını, Durmuş Ali ve Nuran'ın o gün Alanya'ya vakit geçirmeye gittiğini, ikili arasındaki ilişkinin iki seneye dayandığını söyledi.

2 gün arayla kaybolan 2 komşuya ne oldu?

Müge Anlı "eşiniz normal çalışmasının dışında eve para getiriyor muydu?" diye sordu. Mustafa Bey evlerden birinin kirasını karısına verdiğini, o evin kredisini hala ödediğini, oturdukları evin de karısının üzerine olduğunu, 13 yıl önce iflas ettiğini, zamanla toparladıklarını anlattı. Damla Hanım, Nuran'ın adının birçok kişiyle çıktığını, Mustafa'nın daha karısının nerede olduğunu bile bilmediğini belirtti.

Telefona bağlanan bir izleyici şoke eden iddiada bulundu. ''Nuran, Çeçek mevkiinde uçuruma atıldı.''

İddia sahibi, Durmuş Ali ile Mustafa Bey'in iş birliği yaptığını ve Nuran Hanım'ı Çeçek Mevkii'nde kayalıklardan attıklarını sonra da Gökmen Kaya'ya tuzak kurduklarının köyde konuşulduğunu açıkladı. Sinem Hanım ve babası Mustafa Bey tüm bu iddiaları yalanladı.