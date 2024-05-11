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HABERLER Mutfak Bahane'de haftanın finali

Mutfak Bahane'de haftanın finali

GİRİŞ TARİHİ:  11.05.2024, 12:48 GÜNCELLEME TARİHİ:  11 Mayıs 2024 Cumartesi, 12:52
Mutfak Bahane'de haftanın finali

Hafta içi her gün saat 14.00’te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı’nın sunduğu Mutfak Bahane’de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

HAFTA FİNALİNE SEVİLEN SANATÇI MEHTAP YILMAZ DAMGA VURDU

Final günü sevilen sanatçı Mehtap Yılmaz hem sesi hem de tadımı ile Mutfak Bahane'ye konuk oldu. Fenomen çift Ebru ve Ziya'nın hayat hikayesine kayıtsız kalamayan ünlü sanatçı onların derdine ortak oldu.

MEDİNE HANIM'DAN BÜYÜK HAYAT DERSİ

Fenomen ikiz yarışmacılar Ziya ve Mehmet günlerdir herkesi şaşırtmaya devam ediyordu. İkiz kardeşlerin ortaya çıkan hayat hikayesi ise herkesi şoke etti. Bebeklik dönemlerinde anneleri tarafından terk edilen kardeşlere Medine Hanım'ın annelik yaptığı ortaya çıktı. "Benim beş kızım var Ziya ve Mehmet de benim çocuklarım'' diyen Medine Hanım herkesi gözyaşlarına boğdu. Başkasının evlatlarına annelik yapan Medine Hanım herkesin takdirini topladı.

MUTFAK BAHANE'DE BİR İLK

Final günü büyük sürprizler ile başlamıştı ama en büyük sürpriz haftanın finalindeki puanlama sonrası ortaya çıktı.

EŞİT PUANLARDA OLAN MASALAR BÜYÜK ŞAŞKINLIK YARATTI

Aylardır yarışan Seda ve Harun çifti ile fenomen Ebru ve Ziya çifti eşit puanlar ile yarışmaya veda etti. Sağlık problemleri yüzünden ayrılma kararını açıklayan Gamze ve Akın çifti de yarışmaya veda edince üç masa birden ilk kez elenmiş oldu. Sezon şampiyonluğuna adım adım yaklaşılırken pazartesi gelecek yeni yarışmacılar merak konusu oldu. 15 bileziğin sahipleri ise Gamze ve Beyhan oldu.

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