Osman Bey Mekece’yi aldı

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 160. Bölümünde Osman Bey’in Mekece’yi alması bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 160. Bölümünde; kendisine yapılan suikastların ardından fetih kararı veren Osman Bey planını devreye sokarak yakalanmış rolüyle kılık değiştiren alpler ile birlikte kaleye girdi. Tugay Bey ile konuşan Osman Bey "Bizler buraya esir olmak için değil Mekece'yi almak için geldik" dedi. Bir tokatla Tugay'ı deviren Osman Bey'in ardından kıyafet değiştiren alpler bir bir ortaya çıkarak kaledeki askerleri derdest etti. Mekece'yi alan Osman Bey, konuklarını beklemeye koyuldu. Tekfur ile buluşan İbrahim Bey, Yakup Bey ve Gündüz Bey kalenin avlusuna girdiler. Avluda Osman Bey'i görünce şaşıran Tekfur ve Beyler'e seslenen Osman Bey "Gündüz Bey, Bey'leri iyi ağırladınız mı?" diye sordu. Gündüz Bey ise "İstediğin üzere çok güzel ağırladık, kimsenin kanına girmeden oturup tatlı tatlı sohbet ettik" dedi. Bunun üzerine Osman Bey ise "Eyvallah iyi yapmışsınız. Şimdi ben de onları mülküm Mekece'de ağırlayacağım" dedi. Yaşananların ardından neler olacağı ise büyük merak konusu oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 160. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.