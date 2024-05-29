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HABERLER Yakup Bey fenalaştı

Yakup Bey fenalaştı

GİRİŞ TARİHİ:  29.05.2024, 23:30
Yakup Bey fenalaştı

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 162. Bölümünde Yunus Emre ile sohbetinin ardından karınca yuvasındaki karıncaları besleyen Yakup Bey’in aniden fenalaşarak bayılması çok konuşuldu.

Kuruluş Osman'ın 162. Bölümünde; Yunus Emre ile sohbet eden Yakup Bey, sohbetin ardından bir karınca yuvası gördü. Yuvadaki karıncaları tezgâhtan aldığı ekmekle besleyen Yakup Bey aniden fenalaşarak bayıldı. Mehmet Bey, fenalaşan babası Yakup Bey'i alarak soluğu Aleaddin Bey'in yanında aldı. Babasının rahatsızlandığını gören Gonca Hatun ve obadakiler şok olurken Yakup Bey, hızlıca şifahaneye taşındı. Yaşananların ardından Yakup Bey'in akıbeti ise büyük merak konusu oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 162. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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