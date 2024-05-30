Bir Küçük Gün Işığı'nın Fırat'ı kimdir? Berk Oktay hayatı ve biyografisi

Berk Oktay hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için hazırladık. Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yıldızı Berk Oktay kimdir? Berk Oktay nereli? Berk Oktay kaç yaşında? Berk Oktay evli mi? Berk Oktay hangi üniversite mezunu? Berk Oktay'ın oynadığı dizi ve fimler neler? İşte detaylar...

Berk Oktay kimdir? Berk Oktay hangi üniversite mezunu?

28 Ekim 1982 yılında Ankara'da dünyaya gelen Berk Oktay, 2000 - 2006 yılları arasında modellik yapmıştır. Ortaokul ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Berk Oktay, Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurtdışında devam eden Berk Oktay 100'ün üzerinde defileye çıkmıştır. 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan aldığı teklifle Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzalayan Berk Oktay, "Tatlı Bela Fadime" dizisinde "Levent" karakterine hayat vermiştir. Ardından Akasya Durağı adlı dizide yer alan ünlü oyuncu en büyük çıkışını "Arka Sokaklar" dizisinde yakalamıştır.

Berk Oktay kaç yaşında?

1982 yılında dünyaya gelen Berk Oktay, 41 yaşındadır.

Berk Oktay aslen nereli?

Ankara doğumlu olan Berk Oktay, baba tarafından aslen Elazığlı'dır.

Berk Oktay evli mi?

İlk evliliğini 2016 ve 2020 yılları arasında Merve Şarapçıoğlu ile yapan Berk Oktay, 2022 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile evlenmiştir.

Berk Oktay'ın oynadığı dizi ve fimler

2007 - 2008 – Tatlı Bela Fadime (Levent) (TV Dizisi) 2008 - 2009 – Akasya Durağı (Murat) (TV Dizisi) 2009 - 2012 – Arka Sokaklar (Sinan) (TV Dizisi) 2010 – Umut Yolcuları (Sinan) (TV Dizisi) 2012 - 2013 – Alev Alev (Murat) (TV Dizisi) 2013 - 2014 – Benim Hala Umudum Var (Hakan) (TV Dizisi) 2014 – Aşktan Kaçılmaz (Berzan) (TV Dizisi) 2015 - 2016 – İlişki Durumu: Karışık (Can Tekin) (TV Dizisi) 2016 - İlişki Durumu: Evli (Can) (TV Dizisi) 2017/2020 – Savaşçı (Kağan) (TV Dizisi) 2020 - 2022 – Yasak Elma (Çağatay) (TV Dizisi) 2022 - 2023 – Bir Küçük Gün Işığı (Fırat) (TV Dizisi)

Berk Oktay'ın rol aldığı "Bir Küçük Gün Işığı" dizisini izlemek için...👇