Kırgın Çiçekler dizisinin Eylül'ü kimdir? Biran Damla Yılmaz Biyografisi

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Biran Damla Yılmaz kimdir?

Biran Damla Yılmaz 28 Haziran 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Konservatuar eğitimi alan Biran Damla Yılmaz, ilk oyunculuk kariyerine Çılgın Dersane 4: Ada filminde "Deniz" karakterini canlandırarak başlamıştır.

Biran Damla Yılmaz hangi üniversite mezunu?

Oyunculuk yaparken aynı zamanda konservatuar eğitimi de alan Biran Damla Yılmaz, 2016 yılında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle oyunculuk kariyerinde büyük bir çıkış yakalamıştır.

Biran Damla Yılmaz kaç yaşında?

27 yaşında olan Biran Damla Yılmaz, 1.65 metre boyunda, 55 kilo ve Yengeç burcudur. Şimdilerde herhangi bir TV projesinde yer almayan Biran Damla Yılmaz, en son "Kopuk" dizisinde "İpek" karakterine hayat verdi.

Biran Damla Yılmaz'ın oynadığı dizi ve fimler

2014 - Çılgın Dersane: Ada (Deniz) (Sinema Filmi) 2015 - Muhteşem Yüzyıl (Cariye) (TV Dizisi) 2015 - Beyaz Yalan (Nesrin) (TV Dizisi) 2014 - Yasak (Esma) (TV Dizisi) 2015 - 2017 - Kırgın Çiçekler (Eylül) (TV Dizisi) 2019 - Canevim (Ceylan Haksever) (TV Dizisi) 2019 - Mucize 2 Aşk (Mizgin) (Sinema Filmi)

Biran Damla Yılmaz'ın rol aldığı "Kırgın Çiçekler" dizisini izlemek için...👇