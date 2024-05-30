canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
8
BİLDİRİMLER
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM
  • Aldatmak - 2. Fragman
    Aldatmak YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak
    Aldatmak YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Kurban kesmek yerine sadaka verilebilir mi? Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor

Kurban kesmek yerine sadaka verilebilir mi? Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor

GİRİŞ TARİHİ:  30.05.2024, 12:27 GÜNCELLEME TARİHİ:  30 Mayıs 2024 Perşembe, 12:54
Kurban kesmek yerine sadaka verilebilir mi? Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor

Kurban kesmek yerine sadaka verilebilir mi? tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Kurban Kesmenin İslam'daki Yeri ve Önemi

Kurban kesmenin dinimizdeki yeri çok önemlidir. Allah'ın rızasına erişmek amacı taşımaktadır. Dinen borcu olmayan müslümanların bütçelerinden bir kısmı ayırarak kestikleri kurbanı kesip ihtiyaç sahiplerine vermeleri doğrudur.

Kurban İbadetinin Farz ve Vacip Olma Durumu

Kurban kesmek farz değildir; çünkü maddi yeterlilik gerektiren bir ibadet olduğundan borcunun bulunmaması gerekir. Gücü yeten ve dinen gerekli şartları karşılayabilen kişiler kurban kesmekle yükümlüdür. Kurban kesmek farz değil; ancak vaciptir.

2024 Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün?

2024 yılında Kurban Bayramı tatili toplam 4,5 gündür. 15 Haziran 2024 Cumartesi günü yarım gün olarak başlayacak olan tatil, 19 Haziran Çarşamba gününe kadar devam edecektir.

2024 Kurban Bayram Namazı Ne Zaman?

16 Haziran Pazar günü Kurban Bayram'ının ilk günüdür. Bayram namazı sabah 06:12 saatinde olacaktır.

Kurban Bayramı Namazı Nasıl Kılınır?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek 2 rekat olarak kılınacaktır.

Nihat Hatipoğlu Tüm Bölümler

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN