canli-yayin
CANLI YAYIN
Ben Bu Cihana Sığmazam
8
BİLDİRİMLER
  • Aldatmak - Final Fragmanı
    Aldatmak YENİ FRAGMAN
  • atv’de Hafta Sonu
    atv'de Hafta Sonu YENİ BÖLÜM
  • Kardeşlerim
    Kardeşlerim YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Müge Anlı tüm yapımları geride bıraktı!

Müge Anlı tüm yapımları geride bıraktı!

GİRİŞ TARİHİ:  01.06.2024, 12:18 GÜNCELLEME TARİHİ:  01 Haziran 2024 Cumartesi, 12:28
Müge Anlı tüm yapımları geride bıraktı!

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert tüm yapımlar arasında günün en yüksek izlenme oranına ulaştı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Mayıs Cuma günkü yayınıyla

Tüm Kişiler kategorisinde %37,33 izlenme payı

AB kategorisinde %33,68 izlenme payı

20+ABC1 kategorisinde ise %37,59 izlenme payı elde ederek de yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dünkü (31 Mayıs) yayınında neler olmuştu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına "Kızım ve arkadaşı kaçmak için öğünlerime ilaç attı" diye bir iddia ile katılan Selahattin Yalnız sevgilisinin kayıp kızlarını aradığını söylemişti. 14 gün sonra bulunan genç kızlar ise canlı yayına geldiklerinde Selahattin Yalnız tarafından yıllardır istismar edildiklerini söyledi. Yaşananlar karşısında şok geçiren Müge Anlı sinirlerine hakim olamadı ve isyan etti. Anlı, terbiyesiz adam

Sen utanmadan nasıl benim stüdyoma geldin? Allah seni şaşırttı mı, yanılttı mı? Sen utanmadan bu kızları aramak için benim stüdyoma nasıl geldin? Terbiyesiz adam. Senin bu kızlara yaptığının bütün videoları elimde. Ahlaksız... Sen bundan sonra bana değil savcı ve hakime söyleyeceksin. Sen bu kızları istismar edip nasıl gelip ararsın ya? Ben gözüme mi inanacağım sana mı? Bütün videoların elimde" dedi.14 yaşından beri Selahattin Yalnız'ın kendisine istismarda bulunduğunu söyleyen genç kızlar canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Yayından yaşanan ihbar kabul edildi ve Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Selahattin Yalnız'ı gözaltına aldı.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN