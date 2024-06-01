Müge Anlı tüm yapımları geride bıraktı!

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert tüm yapımlar arasında günün en yüksek izlenme oranına ulaştı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Mayıs Cuma günkü yayınıyla

Tüm Kişiler kategorisinde %37,33 izlenme payı

AB kategorisinde %33,68 izlenme payı

20+ABC1 kategorisinde ise %37,59 izlenme payı elde ederek de yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dünkü (31 Mayıs) yayınında neler olmuştu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına "Kızım ve arkadaşı kaçmak için öğünlerime ilaç attı" diye bir iddia ile katılan Selahattin Yalnız sevgilisinin kayıp kızlarını aradığını söylemişti. 14 gün sonra bulunan genç kızlar ise canlı yayına geldiklerinde Selahattin Yalnız tarafından yıllardır istismar edildiklerini söyledi. Yaşananlar karşısında şok geçiren Müge Anlı sinirlerine hakim olamadı ve isyan etti. Anlı, terbiyesiz adam

Sen utanmadan nasıl benim stüdyoma geldin? Allah seni şaşırttı mı, yanılttı mı? Sen utanmadan bu kızları aramak için benim stüdyoma nasıl geldin? Terbiyesiz adam. Senin bu kızlara yaptığının bütün videoları elimde. Ahlaksız... Sen bundan sonra bana değil savcı ve hakime söyleyeceksin. Sen bu kızları istismar edip nasıl gelip ararsın ya? Ben gözüme mi inanacağım sana mı? Bütün videoların elimde" dedi.14 yaşından beri Selahattin Yalnız'ın kendisine istismarda bulunduğunu söyleyen genç kızlar canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Yayından yaşanan ihbar kabul edildi ve Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Selahattin Yalnız'ı gözaltına aldı.