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Kim Milyoner Olmak İster?
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HABERLER Milyoner'de cevabı merakla beklenen "Yüz ölçümü olarak en küçük olan hangisidir?" sorusu…

Milyoner'de cevabı merakla beklenen "Yüz ölçümü olarak en küçük olan hangisidir?" sorusu…

GİRİŞ TARİHİ:  02.06.2024, 22:59 GÜNCELLEME TARİHİ:  02 Haziran 2024 Pazar, 23:05
Milyoner'de cevabı merakla beklenen "Yüz ölçümü olarak en küçük olan hangisidir?" sorusu…

Ekranların en çok kazandıran yarışması Milyoner’de bu hafta parkinson hastası olan 59 yaşındaki yarışmacı Mustafa İhsan Tunçer, başarılı performansı ile dikkat çekti.

İstanbul doğumlu ve 10 yıldır yurtdışında yaşayan başarılı isim Mustafa İhsan Tunçer, sorulara doğru cevap vererek onuncu soruya ulaştı. Milyonların seyrettiği yarışmada 20 yıldır parkinson hastası olduğunu söyleyen ve hastalığına rağmen hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen yarışmacı Mustafa İhsan Tunçer, 300 bin lira değerindeki soruya geldi. Onuncu soru, dünyanın yüz ölçümü ile ilgiliydi.

Cevabı merakla beklenen 300 bin TL değerindeki o soru!

Yüz ölçümü olarak en küçük olan hangisidir?

A: Avrupa ana karası

B: Grönland

C: Avustralya kıtası

D: Cezayir

Sorunun cevabını izlemek için...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" her Pazar 20.00'de atv'de!

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