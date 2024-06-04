Jackie Chan ve John Cena'dan aksiyon filmi! Ölümcül Çarpışma filmi konusu nedir? Oyuncular kimler? Ölümcül Çarpışma bu akşam TV'de ilk kez atv'de!

Sinemanın efsane ismi Jackie Chan ve Amerikalı güreşçi John Cena'nın başrolünde yer aldığı Ölümcül Çarpışma filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Scott Waugh otururken Arash Amel ise senaryosunu yazdı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ölümcül Çarpışma filmi 4 Haziran Salı'da TV'de ilk kez olarak atv'de yayınlanacak. Peki, Ölümcül Çarpışma filmi konusu nedir? Ölümcül Çarpışma oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Ölümcül Çarpışma filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? "Need for Speed", "Cehennem Melekleri 4" gibi filmlerin yönetmenliğini yaptığı Scott Waugh filminde Jackie Chan'in hayat verdiği Çinli bir özel güvenlikçiye odaklanıyor. Ölümcül Çarpışma filminin çekimleri aslında 2018 yılında Çin'de tamamlanmıştı ancak daha sonrasında filmin hakkında hiçbir bilgi paylaşılmaması merak uyandırmıştı. Aksiyon yıldızları Jackie Chan ve John Cena'yı bir araya getiren "Ölümcül Çarpışma" filmi bu akşam TV'de ilk kez yayınlacak! Filmde başrolde Jackie Chan ve John Cena'nın yanı sıra, Ma Xinrui, Pilou Asbæk, Zhenwei Wang, Gong Jun, Rachael Holoway, Amadeus Serafini ve Max Huang da yardımcı rollerde oynuyorlar.

Ölümcül Çapışma filmi konusu nedir?

Ölümcül Çarpışma, Jackie Chan'in canlandırdığı özel güvenlik görevlisi Luo'nun tehlikeli bir görevine odaklanıyor. Orta Doğu'daki Çin merkezli bir petrol rafinerisi saldırıya uğradığında Luo'dan (Jackie Chan) petrol işçilerini oradan kurtarması istenir. Luo (Jackie Chan), Amerikalı eski bir bahriyeliyle (John Cena) iş birliği yaparak saldırganları durdurmaya çalışır. Luo (Jackie Chan) ve Chris Van Horne (John Cena) görevlerini başarıyla tamamlayabilecek midir?