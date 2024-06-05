Osman Bey işte böyle kurtuldu

“Beni yaratan elbet yolumu gösterir!”

'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesen 163. Bölümünde Osman Bey'in rüyası ve kendisine kurulan tuzaktan kurtulması çok konuşuldu.

Kuruluş Osman'ın 163. Bölümünde; Bizans'ın güçlü komutanı Konstantin, Osman Bey'i alt etme planları yapıp bir tuzak kurdu. Bu tuzağa düşmemek için nehre atladı. Osman Bey, nehre düştüğünde rüyasında Yunus Emre ile konuştuğunu gördü. Osman Bey, Yunus Emre'ye ne yaptığını sorduğunda Yunus Emre şu cevabı verdi: "Yer Allah'ın, gök Allah'ın… Verdiği rızık ile rızıklanırım. İçesin diye sana mantar topladım, çorba kaynatırım… Sen tuzağa düşmedin Osman Bey. Menziline varacağın yolun ortası tuzaktı… Eee! Geçmeden menzile varılır mı?" Osman Bey, nehirde yatan yaralı haline bakıp "Benim yolum burada karar etmiş görünür amma!" dedi. Yunus Emre ise Osman Bey'i şu sözleriyle cesaretlendirdi: "Bu erkandan içeri daha çok yolun vardır Osman Bey! Senden içeri bir sen var ki… Evvel onun gözleri açıla. Sonra Hazreti İbrahim misal… Yolun bellidir Osman Bey. Putları devirecek pusat elindedir!" dedi. Osman Bey, Yunus Emre'nin yaptığı çorbadan bir kaşık alıp Şuara Suresi 78. Ayeti okudu: "Beni yaratan elbet yolumu gösterir!"

Osman Bey'in Allah'a tevekkül edip düştüğü tuzaktan sebat ederek sağ çıkması seyirciye duygusal anlar yaşattı. Osman Bey'in bu zor durumdan kurtulması, iman gücünün ve kararlılığın önemini bir kez daha vurguladı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 163. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.