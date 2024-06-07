canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
10
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Osman - Sezon Finali Fragmanı
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
    Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru YENİ BÖLÜM
  • Aldatmak
    Aldatmak YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Mutfak Bahane'de dört haftalık büyük maraton başladı

Mutfak Bahane'de dört haftalık büyük maraton başladı

GİRİŞ TARİHİ:  07.06.2024, 16:31
Mutfak Bahane'de dört haftalık büyük maraton başladı

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

Sezon şampiyonunun belli olacağı 4 haftalık büyük final başladı. Gelinler ve kayınvalideler dört haftanın sonunda 60 bileziğin sahibi olmak için büyük yarışa başladı. Dört haftalık büyük yarışta kimileri pes ederek büyük sezon finalinde olamayacak kimileri ise 60 bilezik için kıyasıya mücadele edecek.

Hüsniye Hanım'dan dünürüne büyük tepki

İsteklerini dünürü Medine Hanım'a bir türlü kabul ettiremeyen Hüsniye Hanım sinirlerine hakim olamadı. Kızı Cansu'yu suçlayan Hüsniye Hanım dünürü ile büyük bir çatışma yaşadı.

İkinci bahar da ayrılık rüzgarları

Yıllar sonra bir araya gelen gül ve murat çifti için ayrılık rüzgarları esti. Murat Bey'in stüdyoyu terk etmesinin ardından mutlu anlarını hatırlayıp üzülen gül anne eski eşine geri dön çağrısında bulundu. 4 haftalık finalin sonunda 60 bileziğin sahibi kim olacak?

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN